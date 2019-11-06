Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in yedinci haftasında 7 Kasım 2019, Perşembe günü Yunanistan’ın Olympiacos takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan ancak sonrasında oynadığı dört maçı da kazanan Anadolu Efes geçen hafta Panathianikos'a deplasmanda mağlup olmuştu. Temsilcimiz Olympiakos'u yenerek yeniden üst sıralara çıkmak istiyor.

Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Avrupa'daki 665. maçı...

Avrupa arenasındaki 665. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 664 karşılaşmada 368 galibiyet ve 296 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 417. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,7) elde etti. Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşılaşırken, temsilcimiz 18 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 38 karşılaşmada temsilcimiz 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in altıncı haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımına deplasmanda 70-86 mağlup olmuş, Olympiacos ise İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına evinde 90-65 yenilmişti. Euroleague’de altıncı haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı, Olympaicos ise iki galibiyet ve dört mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.