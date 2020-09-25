Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde sezona beraberlikle başlayan Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa temsilcisinde teknik direktör Serkan Özbalta galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi. Özbalta, "Lige istediğimiz gibi başladık. İddialı rakibimiz Kocaelispor'u da yenip devamını getireceğiz" dedi.

Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Özgür Reha Alıcı'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Liglerin sponsoru konumundaki Misli.com, canlı yayınlar ile herkesi bu heyecana ortak ediyor. Misli.com mobil uygulama üzerinden futbolseverlere, bu çekişmeli karşılaşmaları izleme imkanı sunmakta.

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmaları Misli.com'un mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek bu heyecana sizler de ortak olabilirsiniz.

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