Premier Lig’in iki devi Manchester United ve Manchester City İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. 2020'nin ilk maçında Arsenal'e 2-0 kaybeden ve şampiyonluk yolunda lider Liverpool'la arasında uçurum olan Manchester United, FA Cup'ta Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı. Taraftarına derbi zaferi hediye etmek isteyen United, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Son şampiyon Manchester City ise başarısını tekrarlamanın peşinde. Şampiyonluk yarışında geride kalan City, zorlu deplasmandan avantajla dönerek evinde işi bitirmenin hesapşarını yapıyor.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak.





Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da oynanacak ve hakem Mike Dean'in yöneteceği karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Manchester United'da Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın sakatlıkları sürüyor. Hafif sakatlıkları bulunan Anthony Martial, Jesse Lingard ve Luke Shaw'un ise durumları maç saatinde belli olacak.

Konuk ekip Manchester City'de ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Manchester United-Manchester City muhtemel 11'ler:

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial

Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling



