Premier Lig'in 15. haftası Merseyside derbisine sahne olacak. Fırtına gibi esen ve namağlup durumda olan Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ı konuk edecek. Taraftarına derbi zaferi hediye etmek isteyen 40 puanlı Liverpool, Manchester City ile olan puan farkını yeniden 11'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 14 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan Everton ise deplasmanda mucize peşinde olacak.

Liverpool - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'da oynanacak mücadele 23.15'te başlayacak. Mike Dean'in düdük çalacağı kritik 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Everton muhtemel 11'ler:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Everton: Pickford, Holgate, Mina, Keane, Davies, Sigurdsson, Sidibe, Digne, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin

Derbi mücadelesinde iki takımda da birçok eksik oyuncu bulunuyor. Liverpool'da kırmızı kart cezalısı Alisson ve sakatlıkları süren Clyne, Matip, Fabinho zorlu maçı kaçıracak isimler. Everton'da ise Gomes, Gbamin, Martina, Delph ve Coleman sakat olan oyuncular.

Liverpool ligde çıktığı 14 karşılaşmadan 13 kez galip ayrıldı. Jürgen Klopp'un öğrencileri Everton'a yenilmemeleri halinde yenilmezlik serisini 32 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. Ligde yalnızca 4 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Everton ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.