Liverpool - Arsenal maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Liverpool - Arsenal maçına dakikalar kaldı. İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Liverpool sahasında zorlu karşılaşmada Arsenal'i konuk edecek. Sezona iki de iki yaparak başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan 3'te 3 yapacak. Futbolsever, merakla 90 dakikanın başlamasını beklerken, google üzerinden Liverpool - Arsenal maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. Jurgen Klopp ve Mikel Arteta'nın takımlarının karşı karşıya geleceği Liverpool - Arsenal maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
İngiltere'de haftanın en önemli maçında zirve mücadelesi veren Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Jurgen Klopp'un öğrencileri rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Arteta'lı Arsenal de rakibi gibi sezona 2'de 2 yaparak başladı. Londra ekibi deplasmanda da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.
Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anfield'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek.
Liverpool - Arsenal ilk 11'ler
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino
Arsenal: Leno, Tierney, David Luiz, Holding, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Bellerin, Willian, Aubameyang, Lacazette