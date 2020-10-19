Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıkacak. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ilk maçında deplasmanda galibiyet arayacak.

Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Arena’daki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alman takımlarıyla üçüncü defa

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu’nda Hoffenheim’e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul’da ise sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu’nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk’un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park’taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Leipzig sadece Beşiktaş ile karşılaştı

Bundesliga temsilcisi Lepizig’in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018’de Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya’da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

Liglerde Leipzig iyi durumda

Başakşehir ve Leipzig’in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga’da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig’e iyi başlayamadı. Okan Buruk’un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başakşehir’de 3 eksik

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Leipzig ligde lider

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor. Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Leipzig’de iki eksik

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor. Leipzig’de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.