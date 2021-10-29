Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Peki Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu maç ile ilgili detaylar haberimizde...
Premier Ligi’in 10. Hafta mücadelesinde, 14 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alan Leicester City, 14 puan -3 averaj ile 10. sırada yer alan Arsenal karşı karşıya geliyor.
Leicester City – Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Walkers Stadyum’unda oynanacak Leicester – Arsenal maçı saat 14:30’da başlayacak. Michael Oliver’ın yöneteceği karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Son haftaların formda iki takımının karşılaşmasında hedefleri mutlak 3 puan. Leicester City takımda Nampalys Mendy, James Justin, Wesley Fofana, Arsenal’de ise Granit Xhaka sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Muhtemel 11’ler
Leicester City: Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Evans, Amartey, Castagne, Soumare, Tielemans, Pereira, Maddison, Vardy, Iheanacho
Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Magalhães, Tavares, Partey, Sambi Lokonga, Saka, Lacazette, Smith Rowe, Aubameyang
Oran analizi
Arsenal 2.9 orandan son 6 maçta ilk yarı galibiyeti alamazken, yine Arsenal için rakiplerine ikinci yarı 2.35 oran verildiği toplam 3 maçta hiç maç kaybetmedi. Leicester City cephesinde ise beraberliğe 3.15 oran verildiği toplam 4 maçta beraberlikle sonuçlanmadı.