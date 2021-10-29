Premier Ligi’in 10. Hafta mücadelesinde, 14 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alan Leicester City, 14 puan -3 averaj ile 10. sırada yer alan Arsenal karşı karşıya geliyor.

Leicester City – Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Walkers Stadyum’unda oynanacak Leicester – Arsenal maçı saat 14:30’da başlayacak. Michael Oliver’ın yöneteceği karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son haftaların formda iki takımının karşılaşmasında hedefleri mutlak 3 puan. Leicester City takımda Nampalys Mendy, James Justin, Wesley Fofana, Arsenal’de ise Granit Xhaka sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Muhtemel 11’ler

Leicester City: Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Evans, Amartey, Castagne, Soumare, Tielemans, Pereira, Maddison, Vardy, Iheanacho

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Magalhães, Tavares, Partey, Sambi Lokonga, Saka, Lacazette, Smith Rowe, Aubameyang

Oran analizi

Arsenal 2.9 orandan son 6 maçta ilk yarı galibiyeti alamazken, yine Arsenal için rakiplerine ikinci yarı 2.35 oran verildiği toplam 3 maçta hiç maç kaybetmedi. Leicester City cephesinde ise beraberliğe 3.15 oran verildiği toplam 4 maçta beraberlikle sonuçlanmadı.



