Krasnodar - Trabzonspor şifresiz canlı izle

Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sezon Trabzonspor’un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bugün deplasmanda oynanacak Krasnodar karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Şu ana kadar 7’si Avrupa olmak üzere toplam 17 maçta sahada yer alan Sosa, 34 yaşında olmasına rağmen Fırtına’nın en istikrarlı isimleri arasında. Sosa’nın yanı sıra orta sahadaki diğer isimler Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel de sakat.

Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..

Krasnodar - Trabzonspor ilk 11'ler...

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet