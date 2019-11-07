Krasnodar - Trabzonspor şifresiz canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Krasnodar'a konuk oluyor. Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıktı. Mücadele bein sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'bein sports 1 canlı izle, bein sports 1 şifresiz' araması yapıyor. Krasnodar - Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sezon Trabzonspor’un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bugün deplasmanda oynanacak Krasnodar karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Şu ana kadar 7’si Avrupa olmak üzere toplam 17 maçta sahada yer alan Sosa, 34 yaşında olmasına rağmen Fırtına’nın en istikrarlı isimleri arasında. Sosa’nın yanı sıra orta sahadaki diğer isimler Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel de sakat.
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Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..
Krasnodar - Trabzonspor ilk 11'ler...
Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari
Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet