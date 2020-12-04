Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son haftalarda çıkışa geçen ancak 10. haftada Alanyaspor'a deplasmanda kaybeden Konyaspor ise sahasında oynayacağı maçta Erzurumspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon Daci

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, R. Muhammed, Novikovas, Gomes

Konyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Takımın başına Hüseyin Çimşir’i getiren ve 41 yaşındaki çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı ilk maçta galip gelmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9 puan toplayabilen ve 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hüseyin Çimşir idaresinde 6 haftalık 3 puan hasretini de sonlandırmak istiyor.

Erzurum temsilcisi, ligin 3. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin ardından 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, ligin 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapması planlanan karşılaşma, rakip takım oyuncularındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



