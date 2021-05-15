Kocaelispor'un konuğu Ankara Demirspor... Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında kozlarını paylaşacak iki takım da yarı finali istiyor. Başkent'te oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Deplasmanda attığı golle rakibine göre avantajlı konumda olan Kocaliespor, Ankara ekibini saf dışı bırakmayı amaçlıyor. Ankara Demirspor ise evine yarı final biletiyle dönmeyi hedefliyor.

Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Pazar günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma misli.com'dan naklen yayınlanacak.

Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

İlk maç 1-1 bitti. 0-0’da Kocaelispor, 2-2 ve daha gollü beraberliklerde ise deplasman golü kuralıyla Ankara Demir turu geçecek. Kocaelispor sahasında oynadığı son 3 maçı da kazandı.

Kocaelispor normal sezonda sahasında oynadığı maçta Ankara Demir’i 3-0 mağlup etti. Ankara Demir son 5 deplasmanda 2 mağlubiyet, 2 galibiyet aldı.