Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta?

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda çekilen kuraların ardından sporcular 3. tur müsabakalarına çıktı. Cazgırın salavatlaması sonrası pehlivanlar önce peşrevle tribünleri selamlayıp, ardından güreşe tutuştu. Ali Gürbüz-Ertuğrul Dağdeviren güreşi hareketli geçti. Ali Gürbüz rakibini sık sık sürerek yormaya çalıştı. Ali Gürbüz, rakibini 11. dakikada sırt aşağı yendi.

Orhan Okulu-Salih Erinç güreşinde etkin isim ve paça kazık oyunuyla kazanan Kumlucalı Orhan Okulu oldu Osman Aynur'da rakibi Fatih Koyuncu'yu sarma oyunuyla mağlup etti.

Serhat Gökmen, rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı sık sık bastırarak yordu. Serhat Gökmen'in kapanla kıstırdığı sırada üzerlerine başka pehlivanların düşmesi üzerine, Kürşat Şevki Korkmaz sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası güreş devam etti. Serhat Gökmen baskın oyunlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

Recep Kara-İsmail Koç güreşinde Trakya Birlik güreşçisi İsmail Koç daha hareketli bir mücadele ortaya koydu. Tecrübeli başpehlivan Recep Kara, İsmail Koç'un oyunlarını bozdu. Her iki güreşçinin de sarı kart aldığı müsabakanın puanlama bölümünde rakibi Recep Kara'yı sırt aşağı düşürerek puan alan İsmail Koç, çeyrek finale yükseldi.

Furkan Durmuş Altun-Yıldıray Akın güreşinde ise her iki sporcunun sert el enseleri ve sert tırpanlar gözlendi. Puanlama bölümünde daha da hareketlenen güreşte oyun yaparken oyuna gelen Furkan Durmuş Altun, rakibine yenildi ve kazanan Yıldıray Akın oldu.

Şaban Yılmaz-Hüseyin Gümüşalan güreşi ise en sert geçen müsabaka oldu. Hüseyin Gümüşalan sık sık kule hakemliğine Şaban Yılmaz'ın kural dışı el ense yaptığı itirazında bulundu. Kaşı açılan Hüseyin Gümüşalan, bu şekilde güreşine devam etti. Şaban Yılmaz kündeyi bozarak aldığı puanla turu geçmeyi başardı.

Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.

Başpehlivanlık final güreşi saat kaçta hangi kanalda?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı. Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak. Dünyanın en eski spor dallarından olan ve 2010 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri DMAX'ten canlı yayınlanıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

Kırkpınar tarihi

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.



