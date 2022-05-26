60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor , bugün İstanbul’da karşılaşacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dev maç, A Spor’dan canlı yayınlanacak. Süper Lig ’de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor’un karşı karşıya geleceği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele verme hakkı elde edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963’ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, İbrahim, Abdülkadir, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradelş, Yatabare

Kayseri - Sivas maçı hakemi belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak ZTK final maçını Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

Final maçı öncesi iki başkandan dostluk mesajı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ortak basın açıklaması yaptı. Her iki başkan da Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi dostluk mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig’in son hafta maçında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Kayserispor’un başkanları maç öncesi stadyum önünde açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Anadolu’nun iki finalistinin ligin son karşılaşmasında hazırlık karşılaşması olacak gibi bir maçımız var. Kendilerini tebrik ediyorum ve hoş geldiler. Başkanımızın vermiş olduğu mücadeleyle çok değerli Kayserispor ortaya çıktı. Çok önemli takımları eleyerek Ziraat Türkiye Kupası’nda finalist olarak rakibimiz oldular. İnşallah perşembe günü Anadolu futbolunu temsilen çok güzel bir saygı çerçevesi içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma olacak. Kendi adımıza biz kupayı kaldırmayı arzu ediyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Geçmişte yaşanan olay bir izdihamdır. Kayserispor ve Sivasspor birbirine düşman değildir. Kötü bir olay ve şehitlerimiz var. Bu maçı onlara armağan edelim" şeklinde konuştu.

Berna Gözbaşı: "Kazanan Anadolu futbolu olacak"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise şu ifadeleri kullandı:

“Mecnun Başkanımıza bizi ağırladığı için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sanırım son 22 yılda 4 büyük takım 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2018 yılında Kayserispor ve Gençlerbirliği maçı. Bu durumda iki takımında zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız ve birimiz kaybedeceğiz. Ancak bunun sonunda kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre final maçının en büyük özelliği bu olacak. Kazanan kaybedeni tebrik edecek ve ben dostluk içerisinde oynanacak bir maç temenni ediyorum. Geçmişte yaşanan bazı kötü olaylarımız var. İki camianın da bu maçı kol kola izleyerek bu anıları unutturacak bir maç olur inşallah. Bu maçı geçmişte yaşanan kötü olaydaki şehitlerimize armağan edelim."