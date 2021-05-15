Sivasspor mağlubiyetiyle yıkılan, lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada ayağına gelen fırsatı kaçıran ve 42. haftaya Galatasaray'ın ardında 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda kazanıp Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak. Kümede kalma mücadelesi veren, Yarışta büyük avantajı olan Kayserispor'a ligde kalması için şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında 1 puan yetiyor. Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında kazanamazsa, Kayserispor kaybetse dahi yine ligde kalan ekip olacak.

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Kayserispor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan, Pedro Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Kayserispor nasıl ligde kalır?

Bu sezon tam 7 farklı hocayla çalışan Kayserispor son haftaya küme düşme potasının bir basamak üzerinde girdi. Yarışta büyük avantajı olan Sarı- Kırmızılılar'a ligde kalması için şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında 1 puan yetiyor. Gençlerbirliği, Trabzon karşısında kazanamazsa, Kayseri kaybetse dahi yine ligde kalan ekip olacak.

İkili averajda geride

Kayseri yenilir, Gençlerbirliği kazanırsa ikili averajda Ankara ekibi üstün olduğu için Sarı- Kırmızılılar düşen son takım olur. İşi şansa bırakmak istemeyen Yalçın Koşukavak, Kanarya karşısına puan ya da puanlar almak için çıkacak.

Fenerbahçe son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri’deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy’deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994’te cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005’te İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.