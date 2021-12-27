Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 18. sırada yer alan Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'la karşılaşacak. Kasımpaşa rakibini yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. TFF 1. Lig'de 11. sırada yer alan Kocaelispor ise deplasmanda oynayacağı zorlu maçta rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırma peşinde.

Kasımpaşa - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Kupası maç programı

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray -Altaş Denizlispor (Nef)

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş -Altay (Vodafone Park)







