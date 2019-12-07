Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı. Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor. Konuk ekip son haftalarda yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanma peşinde.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yedekler: Utku, Umut, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem

Son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig’in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor’a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 üstünlük sağladı.

5 oyuncu sakat

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N’Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21’ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park’taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş, son dönemde kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5’inde puan kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Kasımpaşa, evindeki son 4 maçı kaybetmedi

Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018’deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.