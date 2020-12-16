Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da oynanacak. Lider Milan'ın ardından 2. sırada bulunan Inter, takipçisi Napoli ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Gladbach ve Shakhtar'ın olduğu grupta hüsran yaşayan ve son hafta Avrupa defterini kapatan Inter, ligde kayıp yaşamak istemiyor. Cagliari'nin ardından Napoli engelini de aşmak isteyen Conte'nin ekibi, rakibiyle puan farkını açmanın peşinde. Son 4 maçta 12 puan çıkaran Gattuso'nun Napoli'si ise zorlu deplasmanda kazanıp, 2. sıraya yerleşmenin hesaplarını yapıyor.

Inter geçen sezonki iki lig maçında da Napoli'yi yenmeyi başarmıştı. Eğer bu maçı da kazanırlarsa, Antonio Conte 1953'ten bu yana Inter'in başında çıktığı ilk üç Napoli maçını da kazanan ikinci teknik adam olacak.

Inter - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Giuseppe Meazza'nın ev sahipliği yapacağı kritik maç TSİ 22.45'te başlayacak. Davide Massa'nın düdük çalacağı ve beIN SPORTS HD 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Inter - Napoli muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic, Martinez, Lukaku





Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Bakayoko, Ruiz, Insigne, Lozano, Zielinski, Mertens





Ev sahibi Inter'de sakatlıkları devam eden Vidal, Nainggolan, Hakimi, Vecino ve Pinamonti, maçı kaçıracak isimler. Napoli'de ise tek eksik Osimhen