Fenerbahçe , Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Sivasspor beraberliği ve Başakşehir mağlubiyetinin ardından Giresunspor'u evinde mağlup edip moral depolayan Kanarya, ligin en çok gol atan ve en iyi averajına sahip takımlarından olan Hatayspor engelini aşıp seri yakalamayı hedefliyor. Tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ise ilk 2 maçından 1 puan çıkardıktan sonra üst üste 4 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi, güçlü rakibini yenerek, kazanma serisini sürdürme peşinde olacak.

Hatayspor-Fenerbahçe 11'leri:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Adama, Ayoub, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

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Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor

Hatayspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe’d e sakatlıklar can sıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Vitor Pereira’nın takımında 6 eksik bulunuyor. Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci Hatay’a götürülmedi. Serdar dışındaki isimler Giresun karşısında da forma giymemişlerdi. Hafta içi sakatlanan deneyimli stoperin yerine Novak’ın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada da Mert Hakan’ın yerine Miguel Crespo düşünülüyor.

Karşılaşmaya ilgi büyük

Bu sezon sahasındaki ilk büyük maçı oynayacak olan Hatayspor’da taraftarların, bugünkü karşılaşmaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 25 bin kişilik Yeni Hatay Stadı’ndaki mücadeleye koronavirüs tedbirleri kapsamında kapasitenin yarısı kadar seyirci alınacak. Alınan bilgiye göre tüm biletler satıldı ve mücadeleyi yaklaşık 12 bin civarında futbolseverin tribünden takip edeceği bildirildi.

Vitor Pereira: Savaşmamız gerek

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, Hatayspor karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Pereira, "Hatayspor hem iç saha hem de dış saha performansı ile çok başarılı durumda. Topladıkları 13 puanın tesadüf olmadığını bize karşı da ispat etmek isteyecekler. Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmadan yara almadan ayrılmak ve sezon başı şampiyonluk hedefimizden sapmak istemiyoruz. Bu nedenle savaşmamız ve takım ruhunu sahaya yansıtmamız gerek" diye konuştu.

Rakip sahada en iyisi Fener!

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi hiç yaşamadı. 2021 senesindeki ilk deplasman mağlubiyetini son maçta Aykut Kocaman’ın takımına karşı alan Sarı- Lacivertliler, buna rağmen 11 galibiyet ve 4 beraberlikle, bu süreçte 37 ile deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor.

Hatayspor formunun zirvesinde

Geçen sezon tarihinde ilk kez ayak bastığı Süper Lig’i 6. sırada bitirerek büyük bir başarıya imzasını atan Hatayspor, kadrosunda önemli değişiklikler olmasına ve 22 golle en skorer isim olan Boupendza gibi bir oyuncuyu kaybetmesine rağmen şu an çok iyi durumda. Bu sezon ligde ilk iki maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, Galatasaray ’a 2-1 kaybeden Hatay, daha sonra büyük bir çıkış yakaladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan’ın öğrencileri, Alanya’yı 5-0, Rizespor’u 2-0 (d), Kayserispor’u 2-1 ve son olarak da Göztepe’yi 2-0 (d) yenerek ilk kez 4’te 4’lük bir seri yakaladı.

Cezalı oyuncusu yok

Puanını bir anda 13’e yükselten Bordo-Beyazlılar, güçlü rakibi Fenerbahçe’yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Hatay’da tüm gollerini son 3 maça sığdıran Mame Diouf’un 6 mücadelede 4 gol, 1 asisti, El Kaabi’nin de 5 mücadelede 3 golü bulunuyor. Ev sahibinde bu önemli kapışma öncesi cezalı oyuncu yok. Sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün’ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

3. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig ’de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay’da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.