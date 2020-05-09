Gwangju - Seongnam (CANLI İZLE ve OYNA)

2 yıllık aradan sonra K Lig 1'e dönen Gwangju, geçtiğimiz sezon K Lig 2'yi 6 puan farkla lider bitirip 36 maçta sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Takımı geçen sezon şampiyonluğa götüren kadrodaki önemli isimlerden Felipe Silva (26 gol - 6 asist) yerini korudu, sol bek Min-ki Lee askeri görevinden geri döndü ve sağ beke Jun-hui Park takviyesi yapıldı.

Seongnam ise geçen yıl orta sıralarda gezinmiş ve 45 puanla rahat bir şekilde ligde kalmayı başarmıştı. 27 maçta forma giyen kaleci Dong-jun Kim alt ligden Daejeon yolunu tuttu, sezonun ikinci bölümünde tercih edilmeyen Jung-hyun Kim ise Busan IPark ile anlaştı. TD koltuğundaki Nam-il Kim takımla ilk resmi maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezon Litvanya'da, Zalgiris Vilnius formasıyla harikalar yaratan (27 gol - 8 asist) Tomislav Kis'in transferi dikkat çekici...

Gwangju - Seongnam tek maç canlı izlemek için tıklayın...

Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçta "karşılıklı gol" izledik.

- Gwangju'nun son 4 resmi maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Seongnam'ın ise son 2 resmi maçı hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu. %21'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp maçta en az 3 gol bekleme tarafında... %14'lük kesim ise hem Gwangju'dan hem de Seongnam'dan gol bekliyor ve kuponlarına "KG VAR" eklemiş.