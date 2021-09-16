Galatasaray -Lazio maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu başladı. Türk Telekom Stadı'nda bu sezon ilk maçına çıkan Galatasaray, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik ekip, Avrupa'da, Lazio gibi bir takıma karşı yapılacak iyi bir başlangıcın, lige de pozitif yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle, zorlu mücadeleye yönelik özel bir hazırlık var. Terim'in ekibi, İtalyan temsilcisini tüm detaylarıyla analiz etti ve en ciddi taktik provayı dün sabahki idmanda gerçekleştirdi. Bu antrenmanda Fatih hocanın galibiyet planına dair önemli ipuçları üzerinde duruldu. E Grubu'ndaki diğer maçta ise Lokomotiv Moskova, Marsilya'yı konuk edecek.

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Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Lazio ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

25. kez İtalyan rakip

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

Avrupa'da 295. maç

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında bugün İtalya’nın Lazio takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Sarı- Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 mücadelenin 103’ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Galatasaray ve Lazio Avrupa Ligi'ne nasıl geldi?

Bu sezon Avrupa’daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1’lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu’nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya’nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon Serie A'yı 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

İşte Fatih Terim'in yıkım planı!

Galatasaray 'da şu sıralarda tek gündem, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı. Teknik ekip, Avrupa'da, Lazio gibi bir takıma karşı yapılacak iyi bir başlangıcın, lige de pozitif yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle, zorlu mücadeleye yönelik özel bir hazırlık var. Terim'in ekibi, İtalyan temsilcisini tüm detaylarıyla analiz etti ve en ciddi taktik provayı dün sabahki idmanda gerçekleştirdi. Bu antrenmanda Fatih hocanın galibiyet planına dair önemli ipuçları üzerinde duruldu. İşte Fatih Terim'in, Lazio karşılaşmasında takımından beklentileri:

Öğrencilerinden, Trabzonspor karşılaşmasındaki ilk 45 dakikayı, bu kez 90 dakikaya yaymalarını isteyen Terim, o gün devre arasında çıkardığı Morutan'a bu kez çok güveniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ataklarını yine Rumen yıldız yönlendirecek. Morutan'ın bu konudaki en yakın destekçisi de yine vatandaşı Cicaldau olacak.

Özellikle tempo vurgusu yapan Terim, "Top hep bizde kalacak, tempoyu biz belirlemek zorundayız" dedi. Bunun için Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarın da desteğiyle birlikte maça önde baskıyla başlayacak ve oyunu rakip yarı alana yığmaya çalışacak. Öğrencilerinden rakiple yakın temas içinde ve sert olmalarını isteyen Terim, "Rakibe boş alan bırakmak yok, her yere ayak basmalıyız" sözleriyle antrenmanı sık sık yarıda kesti. Ayrıca savunmada yapılan hataların, sadece defanstaki oyunculardan kaynaklanmadığını da dile getiren Fatih hoca, savunmayı tüm takımın birlikte yapmasını ve herkesin topun arkasına geçmesini istiyor.