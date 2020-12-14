Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Göztepe ile Bursaspor , tur için kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçın kazananı bir üst tura adını yazdıracak. İki takım en son 19 Mayıs 2019’da Süper Lig maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Bursaspor ile Göztepe bugüne kadar lig ve kupa maçları dahil olmak üzere 44 resmi maçta birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerin 16’sında gülen taraf Bursaspor olurken, 14 karşılaşmayı Göztepe kazandı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Salı günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Göztepe 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Göztepe, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Bursaspor 5. tura nasıl geldi?

Bursaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor 'u 1-0'la geçerek 5. tura adını yazdırdı.