Gençlerbirliği, Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor. Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı. Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa’ya karşı görev yapamayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini kazanan, 1’inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kasımpaşa’da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

29 Haziran Pazartesi günü Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.