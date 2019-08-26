Süper Lig’de hafta Gaziantep’te kapanacak. Ligin yeni ekibi Gazişehir, ilk haftadaki farklı yenilgiyi evinde Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışacak. Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos, Gazişehir Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı’nda oynanacak haftanın kapanış maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek Atilla Karaoğlan, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği ilk 11'ler...

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Tetteh, Junior Morias, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode, Diarra

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Arda, Polomat, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sio

Bir sezon aranın ardından Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos, Gazişehir Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.