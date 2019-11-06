Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'nda ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini zorlu maçta deplasmanda mağlup etmek istiyor. Cim Bom, Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak. Galatasaray, Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Avrupa’da deplasman galibiyetini unuttu. Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 18 maçı kazanamayan Sarı- Kırmızılı takım, 14 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Real Madrid - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00’te başlayacak. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray maçı neden 23.00'te?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da saat değişikliğine gitmişti. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 19:55 ve 22:00'de başlıyor. Yani Türkiye saatine göre maç saatleri 20:55 ve 23:00 oluyor.

Real Madrid - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone

Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina"