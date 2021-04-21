Galatasaray, Trabzonspor'u Süper Lig'İn 36. haftasında ağırlıyor. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16’sını kazanırken, 11’inde berabere kaldı ve 7’sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor. Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi Cüneyt Çakır.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.

Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42’sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Trabzonspor'dan 4 mağlubiyet

Trabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4’ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1’ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.

Fatih Terim: Aynı oyun yeter!

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda Trabzonspor maçını en kritik virajlardan biri olarak görüyor. Hafta boyunca takımını taktik olarak bu mücadeleye hazırlamaya çalışan Fatih Terim, dünkü son çalışmada öğrencilerine bir konuşma yaptı. Göztepe maçını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, “O karşılaşmanın büyük bölümünde ortaya koyduğumuz futbol çok iyiydi. Bunun meyvesini de aldık. Trabzonspor karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp, 90 dakika boyunca aynı motivasyonla mücadele edersek, galibiyete uzanırız” diye konuştu.

‘İddiamızı gösterelim’

Terim, “Trabzonspor gibi güçlü bir takımı yenersek, şampiyonluk konusundaki iddiamızı da herkese gösteririz. Bu galibiyet biza sadece 3 puan değil, büyük moral ve güven de kazandırır” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Artık zafer vakti!

Milli ara sonrası çıktığı 4 lig maçında da rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, bu süreçte tam 8 puan yitirdi. Zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor, en azından ilk 3 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda da Galatasaray maçı çok kritik. Karadeniz ekibi, kazanması durumunda Galatasaray ile farkı 3 puana indirecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet istedi, “Sonuna kadar yarışta olacağımıza herkesi inandırın” dedi.

‘Ruhumuzu koymalıyız’

Avcı, “Son haftalarda iyi oynuyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Artık kazanma vakti geldi. Aklımızı, ruhumuzu, coşkumuzu ortaya koymalıyız. Bu 90 dakika, gücümüzü gösterme fırsatı” diye konuştu.