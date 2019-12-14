Galatasaray - Ankaragücü bein sports 1 canlı izle

Galatasaray’da son dönemde artık klasikleşen sakatlık kâbusu, Ankaragücü maçı öncesi devam ediyor. PSG maçında sakatlanan Seri, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Luyindama ile ilk devreyi kapatan Andone kadroda yok. Adem Büyük’ün sakatlığı sürüyor ve maça yetişmesi mümkün görünmüyor. Babel için Florya’da seferberlik ilan edilmiş durumda. Hollandalı yıldızı zorlu mücadeleye yetiştirmek için sağlık ekibi tarafından büyük bir uğraş veriliyor.

İki oyuncu listede yok

Ancak takıma katılsa bile Babel’in 90 dakikayı çıkarmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Feghouli de sakatlar arasında ve Cezayirli yıldızın Göztepe deplasmanından önce takıma dönmesi beklenmiyor. İsimleri TFF listesine bildirilmeyen Emre Akbaba ve Martin Linnes ise kadroya dahil edilemiyor.

Galatasaray kampa girdi

Sarı-Kırmızılı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Younes Belhanda ceza sınırında

Cim Bom’un 10 numarası Belhanda, Ankaragücü maçı öncesi kart cezası sınırında. Faslı yıldız bugün sarı kart görürse, haftaya Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca Adem Büyük de sınırda, ancak sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

Son 5 golün 3’ü penaltı

Galatasaray’ın ligde kendi evinde kaydettiği son 5 golün 3’ü penaltı atışlarından geldi. Bu 3 vuruşu da Andone, Babel ve Belhanda gibi farklı oyuncular kullandı.

İlhan&Orgill yükü çekiyor

Konuk ekip Ankaragücü’nün ligde bulduğu 9 golün 7’si, iki futbolcudan geldi. İlhan Parlak 4 gol, Dever Orgill de 3 golle, Başkent temsilcisini taşıyan isimler oldu.

Taraftarın ilgisi düşük

Geçen hafta Alanyaspor maçına gelen 28 bin taraftarla, kendi adına sezonun en düşük seyirci sayısına ulaşan Galatasaray’da, Ankaragücü karşılaşmasına da ilgi düşük. Taraftarların fiyatı 100 TL ile 650 TL arasında değişen biletlere beklenen talebi göstermediği belirtiliyor.

İki takımın 97. randevusu

Galatasaray ile MKE Ankaragücü bugün 97. randevuya çıkıyor. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Aslan’ın galibiyetlerde 61-17, gol sayısında da 190-81 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine galibiyetlerde 37-4 üstünlük kurdu.

En farklı zafer: 8-0

Galatasaray, Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara’da 8-0’lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçta 3-0’lık skorla aldı.