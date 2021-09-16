Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki ilk sınavını Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya'da İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa, Miha Zjac sakat, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun UEFA listesinde yok. Bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmayan Fenerbahçe, serisini zorlu deplasmanda da sürdürmeye çalışacak. Zorlu mücadelede Vitor Pereira’nın nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. D Grubu'ndaki diğer maçta Olympiakos, Royal Antwerp'i ağırlayacak.

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Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Commerzbank Arena'da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Frankfurt-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi

Fenerbahçe'de 8 eksik var

Fenerbahçe, dün saat 10.00’da özel bir uçakla Frankfurt’a gitti. Fenerbahçe kafilesinde tam 8 futbolcu yer almadı. Kanarya’da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zjac ile UEFA kadrosunda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun İstanbul’da kaldı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Almanya’ya varan Sarı-Lacivertli kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Başta Mesut Özil olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterildi.

Avrupa’da 233. müsabaka

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak. Zorlu kulvarda 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

Frankfurt'ta Lenz belirsizliği

Alman ekibinde bu akşamki maç öncesinde kaptan Rode ve sağ bek Almamy Toure’nin sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlere sol bek Christopher Lenz de eklendi. Bu sezon takımının oynadığı 5 resmi maçta da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı ağrı nedeniyle dün yapılan son idmanda bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Glasner’in öğrencisi hakkında son kararı bugün vereceği belirtildi. Lenz’in oynamaması halinde Durm’un savunmanın soluna geçmesi, sağ bekte ise Da Costa’nın oynaması bekleniyor.

Oliver Glasner takımının başında yer alamayacak

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak. Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.