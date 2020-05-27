Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (CANLI İZLE)
Bundesliga'nın 28. haftasında Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, Kenan Karaman ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'a konuk oluyor. Ligde kalma mücadelesi veren Fortuna topladığı 24 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Ligdeki son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke ise 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı bahis ve canlı izleme imkanı misli.com'da
Bundesliga'nın 28. haftasında 24 puanla düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf, 37 puanla 8. sırada yer alan Schalke 04'ü konuk edecek. Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna, 4 maçtır galibiyete hasret. Ozan Kabak ve Ahmet Kutuculu Schalke ise 9 maçtır 3 puan alamıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Fortuna Düsseldorf'ta kaleci Zack Steffen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Schalke'de ise Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Jean-Clair Todibo karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 muhtemel 11'ler:
Fortuna Düsseldorf: Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner; Sobottka, Stoger, Berisha; Thommy, Hennings y Karaman
Schalke: Schubert; Ozan Kabak, Sane, Nastasic; Kenny, Schopf, McKennie, Oczipka, Caligiuri, Matondo; Burgstaller