Formula 1 Türkiye yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 sıralama turları ne zaman?
Bütün dünyada merakla beklenen Formula 1 Türkiye yarışı heyecanına çok kısa bir süre kaldı. İstanbul'da motor sesleri yükselmey başladı. 9 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Formula 1’de heyecan dün yapılan antrenman turlarıyla başladı. Bugün ise sırada sıralama turları var. Pole pozisyonu için pilotlar gaza basacak. Nefes kesecek yarış ise yarın. Formula 1 Türkiye yarışı hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 sıralama turları ne zaman? F1 Türkiye yarışına dair yayın planı, yarış saatleri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...
Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek. Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' düzenlenen F1 İstanbul için hazır olduklarını söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söyledi: “Artık yarış için geri sayım başladı.
Tüm dünyanın merakla takip ettiği F1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sıfır asfalt, sıfır pist harika bir yarış bekliyoruz. Pazar günü yağmur bekleniyor, sürprizler olabilir. İstanbul yarışının favorisi yok. Gelecek yıl da F1’i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız”. Yeni asfaltlanmış pist 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışın heyecanı bugün yapılacak olan antrenman turlarıyla başladı.
Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13.10’da ise F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. Yarış S SPORT'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
Formula 1 yayın akışı ve yarış programı
1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.002. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.003. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10
İstanbul İntercity Park’ın zemini kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı. Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.
Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti’ne çıktı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si ilk antrenman turlarıyla başladı. Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı. Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu. Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari’nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen’in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.
İstanbul Pak'ın özellikleri!
İlginç virajlı parkur Hermann Tilke’nin mükemmel tasarımlarından biri olarak bilinen İstanbul Park pisti, lastikleri oldukça yoran yüksek hızlı çeşitli ilginç virajlar içeriyor. En son 9 yıl önce koşulan Grand Prix’nin şampiyonu, o zamanki Red Bull pilotu Sebastian Vettel dört pit stop yapmak zorunda kalmıştı. 2011 Grand Prix’sinde toplam 80 pit stop gerçekleşirken 1983’ten beri kuru bir yarıştaki en yüksek sayıda ‘sollama’ manevrası da bu pistte görülmüştü.
Hamilton 15. basamakta
İstanbul’da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225’lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton’ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.
Vettel 5’inci, Raikkonen 16’ncı sırada
Geçmiş yıllarda İstanbul Park’ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5’inci, Kimi Raikkonen 16’ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.
Ferrari’den Alman Vettel, 1.35.620’lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.
Formula 1 Türkiye ilk antrenman turları sonuçları
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
Sürücü Takım Süre Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241
3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466
5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661
7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552
10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351
11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431
12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535
13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407
14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948
15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958
17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777
18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079
19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385
20 George Russell Williams 1.49.256 14.179
En çok yarış kazanan Hamilton
Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.