Turkish Airlines EurogLeague Final Four'da finale kalan Anadolu Efes, Rusya’nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena’da düzenlenen Dörtlü Final’in ilk maçında dün Fenerbahçe Beko’yu 92-73 yenerek finale çıkan lacivert-beyazlı takım, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. Tarihinde 1999-2000’de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001’de Suprolig’de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu. Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye’de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?,

Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21:30’da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

'Tek düşündüğüm şampiyon olmak'

Turkish Airlines EuroLeague'de finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, final maçı öncesinde son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14’ünde Final Four'a kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. Rakip CSKA Moskova’yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Final Four'un basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza’da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza’ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye’ye dönerken 2-3 saat Ibiza’da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Hedef 23 yıl sonra ikinci kupa

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor. Avrupa Ligi’nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı. Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Ataman, koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi’ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamak istiyor. Daha önce Avrupa’da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Ataman’ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası.

Avrupa’da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti. Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası’nı hem de THY Avrupa Ligi’ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak. Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Avrupa’da 10. kupa için parkede

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak. Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017’de Fenerbahçe’yle yaşadı. Türkiye’ye daha önce Anadolu Efes 1996’da Koraç Kupası’nı, Beşiktaş 2012’de FIBA Eurochallenge Kupası’nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası’nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise 2017-2018’de Türkiye’ye getirdi. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nı, 2014’te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası’nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018’de FIBA Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye kazandırdı.

CSKA Moskova 8. şampiyonluğun peşinde

Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi’nde 8. şampiyonluğunu istiyor. Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016’da şampiyonluk ipini göğüsledi. Son olarak 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de Fenerbahçe’yi finalde yenerek kupaya uzanan CSKA, yine bir Türk takımını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Anadolu Efes, CSKA’yı 6 yıldır yenemiyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 6 yıldır mağlup edemiyor. Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013’te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti. Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova’nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor.

Itoudis’in Ataman’a üstünlüğü var

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis’in, Ergin Ataman’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Itoudis, Banvit ve CSKA Moskova’nın başında, Galatasaray ve Anadolu Efes’i çalıştıran Ergin Ataman’a karşı çıktığı 11 maçın 8’ini kazandı. İkilinin çalıştırdığı ekiplerin THY Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçta da Itoudis, Ataman’a galibiyet şansı vermedi.

En başarılısı Real Madrid

Real Madrid, bu kupayı daha önce 10 kez kazanarak önemli bir başarı elde etti. Dörtlü Final'de yer alacak diğer takımlardan CSKA Moskova'nın 7, Fenerbahçe Beko'nun ise bir kez şampiyonluğu bulunuyor. Daha önce çeşitli isimler altında düzenlenen organizasyon tarihinde şu ana kadar 21 takım şampiyonluk yaşadı.

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu. İspanyol ekibi, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi. FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti. Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı. FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'de Final Four sistemine geçildi

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi. İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.