Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak ve mücadele 19.00’da başlayacak. Mücadele Fenerbahçe youtube kanalından canlı yayınlanacak.
https://twitter.com/fbtv/status/1416877509396815881?s=20
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al-Hilal
Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.