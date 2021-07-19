Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak ve mücadele 19.00’da başlayacak. Mücadele Fenerbahçe youtube kanalından canlı yayınlanacak.









22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al-Hilal

Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.