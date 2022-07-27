Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe , 2. Ön Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Miejski Stadı'nda rakibiyle 0-0 berabere kalan Kanarya, evinde kazanıp 3. tur biletini almayı hedefliyor. Bu akşam 90 dakika golsüz berabere biterse maç uzayacak. Eşitlik yine bozulmaz ise turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçında görev alamayacak. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmaya 11'de başlayan ancak ikinci yarıya sakatlığı sebebiyle devam edemeyen tecrübeli stoper, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev'e faul göndermesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu akşamki Dinamo Kiev karşılaşması öncesi konuştu. Jesus, şunları söyledi: "Dinamo Kiev'i yakından tanıyorum. İlk maçta iyi oynadık. Özellikle defansif anlamda çok iyiydik. Umarım yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Zor bir karşılaşma olacak. Oyuncularım gününde olursa, turu geçeriz. Rakibin hızlı ataklarına dikkat etmemiz lazım. 5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Geçen sene takımın erken gol yediğinde oyundan düştüğünü tespit etmiştim. Artık takımın hocası benim ve bu da çözmek istediğim sorunlardan biri."

'Farklı planlarımız olacak'

"Futbolcularımın maç günü son durumlarına bakıp, 11'i belirleyeceğiz. Lucescu, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıdıklarını söyledi. Çünkü onları şaşırttık. Yine, maçın gidişatına göre farklı planları devreye sokacağız. Polonya'da 3 net pozisyonu değerlendiremedik. Kiev, savunma anlamında iyi bir takım. İlk maçta bizi durdurmak için 30 civarı faul yaptılar. Yarın (bugün) 30-40 ya da 50 faul yapsınlar; bu ofansif anlamda iyi olduğumuzu gösterecektir. Açıkçası yarınki (bugün) maçta daha fazla faul yapmak zorunda kalacaklar."

Mircea Lucescu: Farklı taktik planlara göre oynayacağız

Türk futbolunu yakından tanıyan en iyi yabancı teknik adamların başında gelen Mircea Lucescu, Fenerbahçe karşısında rövanşta daha etkili oynayacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertliler'in yeni bir hoca ve yeni oyuncularla farklı bir takım olduklarına dikkat çeken Lucescu, "Jorge Jesus çok kaliteli bir teknik adam. İlk maçta daha defansif oynayıp, rakibi tanımaya çalıştık. Bu kez farklı taktik planlara göre oynayacağız. İstanbul'da büyük bir taraftar kitlesinin önünde olacağız. Amacımız iyi bir futbol ortaya koymak ve turu geçmek" yorumunu yaptı.