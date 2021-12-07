Süper Lig'de heyecan dorukta. Her geçen hafta önemli mücadelelere sıra geliyor. Özellikle 17. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi merakla bekleniyordu. TFF'den resmi açıklama geldi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih resmen açıklandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Ligde son haftalarda iyi sonuçlar almaya başlayan Fenerbahçe 27 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin rövanşı ise ligin bitimine 3 hafta kalana bu kez Vodafone Park'ta oynanacak.