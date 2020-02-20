Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini yenerek Maccabi FOX mağlubiyetini utturmak istiyor. Fenerbahçe Beko için büyük önem taşıyan bu mücadele, EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı” olma özelliği de taşıyacak.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Şubat Perşembe günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı; Ilija Belosevic (Sırbistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de son durum...

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. 12 Şubat Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan çeyrek final maçında Teksüt Bandırma’yı 100-70 ile geçerek Dörtlü Final vizesi alan Fenerbahçe Beko, Ankara’da oynanan karşılaşmalarda ise 14 Şubat Cuma günü Türk Telekom’u 83-81, 16 Şubat Pazar günü ise finalde Darüşşafaka Tekfen’i 74-71 geçerek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son maçına 7 Şubat tarihinde çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Maccabi FOX’u ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde çemberinde gördüğü basketle mücadeleden 77-78 mağlup ayrıldı. Takımımızda Derrick Williams 22 sayı ve 6 ribaund, Nikola Kalinic ve Kostas Sloukas ise 18’er sayı üretti. Sarı-lacivertlilerin 24 maç sonunda 11 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da, annesinin vefatı nedeniyle bir süredir izinli olarak ülkesinde bulunan Joffrey Lauvergne takıma dahil oldu. Temsilcimizde, Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Real Madrid'de son durum...

Real Madrid, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 18 galibiyet elde etti. Real Madrid, EuroLeague’deki son mücadelesinde 6 Şubat Perşembe günü Alba Berlin’i konuk oldu ve karşılaşmayı 97-103 kazandı. Real’de mücadelenin en skorer oyuncuları 27’şer sayıyla Jaycee Carroll ve Anthony Randolph oldu.

Real Madrid, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda İspanya’da kupanın sahibi oldu. Çeyrek finalde RETAbet Bilbao Basket’i 93-83 yenen Madrid, yarı finalde Valencia’yı 91-68, finalde ise Unicaja Malaga’yı 95-68 ile geçti.

Koç Pablo Laso, bu sezonun ilk beşlerinde 11 farklı oyuncu kullandı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Walter Tavares oldu.

Facundo Campazzo, son 20 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Walter Tavares, son 21 EuroLeague maçının 20’sinde en az 1 blok yaptı.

Anthonp Randolph, son 8 EuroLeague karşılaşmasının 7’sinde en az 1 üç sayı isabeti buldu.

Jeffrey Taylor, son 6 EuroLeague mücadelesinin 5’inde en az 1 üç sayı isabeti kaydetti.