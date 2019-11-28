Fenerbahçe Beko - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova’yı konuk ediyor. Geçen hafta Asvel'i deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe bu sezon üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Geride kalan bölümde 10 maçın 7’sinde deplasmana giden ve geçen hafta Asvel karşısında ilk dış saha maçını kazanan Sarı- Lacivertliler şimdi de gelecek 6 maçın 5’i evinde oynamanın avantajıyla galibiyet serisi yakalamak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova Euroleague'de 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe geçen hafta Asvel'i yenerek moral bulmuştu. Obradovic'in öğrencileri tarafarı önünde rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı.
FENERBAHÇE - KHİMKİ CANLI İZLE
Fenerbahçe Beko - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta?
28 Kasım Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona’ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne 12 sayı üretti. Fenerbahçe, çift maç haftasının ikinci maçında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL’e konuk oldu ve mücadeleden 72-88 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayı ve 8 ribaund, Derrick Williams ise 17 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Obradovic’in öğrencilerinin 10 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.
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Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncunun son durumuna maç saatinde karar verilecek.
Fenerbahçe Beko – Khimki Moskova mücadelesi, Zeljko Obradovic’in takımın başında çıkacağı 200. EuroLeague karşılaşması olacak.
Khimki Moskova'da son durum...
Rimas Kurtinaitis tarafından çalıştırılan Khimki’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Stefan Jovic, Chris Kramer, Vyacheslav Zaytsev, Alexey Shved, Dairis Bertans
Forvetler: Janis Timma, Sergey Karasev, Egor Vyaltsev, Maksim Barashkov, Sergey Monia, Evgeny Valiev, Anthony Gill, Jonas Jerebko
Pivotlar: Jeremy Evans, Devin Booker, Andrei Desiatnikov, Timofey Mozgov
Koç: Rimas Kurtinaitis
Khimki Moskova, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet elde etti. Rus temsilcisi, çift maç haftasında 19 Kasım tarihinde Real Madrid deplasmanından 104-76 ve 21 Kasım tarihinde Valencia deplasmanından 89-84 mağlup döndü. Khimki, Valencia deplasmanındaki en etkili isimleri 19 sayı ve 11 asistle Stefan Jovic ile 14 sayı ve 10 ribaund ile Devin Booker oldu.