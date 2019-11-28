Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova Euroleague'de 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Sezona kötü başlayan Fenerbahçe geçen hafta Asvel'i yenerek moral bulmuştu. Obradovic'in öğrencileri tarafarı önünde rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı.

Fenerbahçe Beko - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Kasım Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk mücadelesinde 20 Kasım Çarşamba günü Barcelona’ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleyi 89-63 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne 12 sayı üretti. Fenerbahçe, çift maç haftasının ikinci maçında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL’e konuk oldu ve mücadeleden 72-88 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayı ve 8 ribaund, Derrick Williams ise 17 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Obradovic’in öğrencilerinin 10 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik!

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncunun son durumuna maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko – Khimki Moskova mücadelesi, Zeljko Obradovic’in takımın başında çıkacağı 200. EuroLeague karşılaşması olacak.

Khimki Moskova'da son durum...

Rimas Kurtinaitis tarafından çalıştırılan Khimki’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Stefan Jovic, Chris Kramer, Vyacheslav Zaytsev, Alexey Shved, Dairis Bertans

Forvetler: Janis Timma, Sergey Karasev, Egor Vyaltsev, Maksim Barashkov, Sergey Monia, Evgeny Valiev, Anthony Gill, Jonas Jerebko

Pivotlar: Jeremy Evans, Devin Booker, Andrei Desiatnikov, Timofey Mozgov

Koç: Rimas Kurtinaitis

Khimki Moskova, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet elde etti. Rus temsilcisi, çift maç haftasında 19 Kasım tarihinde Real Madrid deplasmanından 104-76 ve 21 Kasım tarihinde Valencia deplasmanından 89-84 mağlup döndü. Khimki, Valencia deplasmanındaki en etkili isimleri 19 sayı ve 11 asistle Stefan Jovic ile 14 sayı ve 10 ribaund ile Devin Booker oldu.