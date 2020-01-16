Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. maç döneminde Barcelona’yı konuk ediyor. EuroLeague'de 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan Fenerbahçe, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Barcelona ise ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına Barcelona karşısında çıktı.

Sarı Lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 326 maçın 192’sini kazandı, 134’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Maçı Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Ekibimiz, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Obradovic’in öğrencileri, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Sigortam.net İTÜ BB’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 94-83 kazanarak 16. maçında 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 21 dakika sahada kalarak 8 sayı, 6 ribaund, 7 asist üretti. Sarı Lacivertli ekibe geçtiğimiz hafta dahil olan James Nunnally ise bu sezon ilk lig maçına çıktı ve 16 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, Joffrey Lauvergne de 16 sayı ve 9 ribaund ile etkili bir oyun ortaya koydu.