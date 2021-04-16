Turkish Airlines Euroleague'de 20 Nisan'da başlayacak Play-Off öncesi, iki temsilcimiz; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 28 maçın 27’sini kazanan Anadolu Efes, önceki haftalarda Play-Off’lara lider girmeyi garantilerken 21 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 85-72 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric 12 sayı üretirken, Anadolu Efes cephesinde ise Adrien Moerman 25 sayı buldu. Euroleague'de ise Kanarya ilk yarıda Efes'i 80-71 mağlup ederken, ikinci yarıda 106-74 kaybetmişti.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’de son durum

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Nisan Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor’a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, mücadeleden 82-77 mağlup ayrıldı. 28 maçta 21 galibiyeti bulunan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 12, Danilo Barthel ve Jarell Eddie 11’er sayı buldu.

Anadolu Efes’te son durum

Anadolu Efes, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 27 galibiyet aldı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Efes, son lig karşılaşmasında 12 Nisan Pazartesi günü konuk ettiği Tofaş’ı 87-85 geçti. Bu karşılaşmada Adrien Moerman 21, Vasilije Micic 15 sayı buldu.

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Nando De Colo 18.0 – Tibor Pleiss 15.2

Ribaund: Kyle O’Quinn 6.75 – Adrien Moerman 7.85

Asist: Nando De Colo 5.50 – Krunoslav Simon 4.43

Top çalma: Jan Vesely 1.29 – Doğuş Balbay 1.08

Takım istatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: 87.11 – 89.00

2 Sayı: %61.14 - %57.2

3 Sayı: %38.51 - %39.29

Serbest atış: %78.6 - %75.69

Ribaund: 31.82 – 32.89

Asist: 21.39 – 22.75

Top çalma: 6.32 – 7.07

Top kaybı: 12.29 – 9.39



