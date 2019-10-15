Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında İspanya temsilcisi Kirolbet Baskonia ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta maçında Türk Telekom'a konuk olan sarı lacivertli ekip, Ankara Spor Salonu'ndaki maçı 75-59 kazanarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Bu galibiyetle ligde 3'te 3 yapan Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Şimdi önümüzde önemli bir hafta var. Bazı şeyleri iyileştirmeli ve uygulayabilmeli, bu sayede de kendi evimizdeki ilk EuroLeague maçına hazır olabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Sports Arena'da 17 Ekim Perşembe günü oynanacak olan mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia maçı ile birlikte EuroLeague'de bu sezon ilk kez kendi seyircisi karşısında oynamış olacak.

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

2011-12 sezonunundan bu yana ilk kez EuroLeague'e 2'de 0 ile başlayan Fenerbahçe, ilk iki maçını deplasmanda oynadı ve yakaladığı 66.5 sayı ortalamasıyla şu an en az sayı atan ikinci takım konumunda. Fenerbahçe'den daha az sayı ortalamasına sahip takım ise 64 ile Zenit St Petersburg...

2018-19 sezonunda %58.3 iki sayılık isabet ortalaması ile bu alanda zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, ilk iki maçta %43.6'da kaldı.

Diğer tarafta Baskonia, ligin en kötü dış şut performansına sahip takımı konumunda. 10 üçlük isabeti ile en az sayıya ulaştıkları gibi 10/41 yani %24.4 gibi çok kötü bir isabet oranına sahipler.

Baskonia, ilk iki maç itibariyle savunma anlamında bir istatistikte zirvede yer alıyor. İspanyol ekibi, 5.5 blok ortalaması ile bu alanda zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor

Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia ile tarihinde 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 7 galibiyet elde etti ve 2 müsabakadan ise yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonu Euroleague'de ilk iki maçını Real Madrid ve Kızılyıldız ile oynamış ve bu maçlardan mağlubiyetle ayrılmıştı. İspanyol takımı Kirolbet Baskonia ise ilk maçında Zalgiris Kaunas karşısında galip gelirken, ikinci maçında ise Rus ekibi deplasmanda Khimki Moskova'ya mağlup olmuştu.

Fenerbahçe 412. maçında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde bugüne kadar oynadığı 411 karşılaşmadan 231 galibiyet ve 180 mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Başantrenör Zeljko Obradovic'in takımın başına geldiği 2013 yılından itibaren başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko, Obradovic yönetiminde 2015 yılından itibaren üst üste 5 kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlier Sırp koç ile 2016, 2017 ve 2018 yıllarında final oynamış, 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilen Final Four finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek EuroLeague Şampiyonu olmuştu.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kadrosu şu şekilde: Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Tarık Biberovic, Kostas Sloukas, Egehan Arna, Nando De Colo, Derrick Williams, Jan Vesely , Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu, Luigi Datome, Joffrey Lauvergne, Vladimir Stimac.

Kirolbet Baskonia'nın EuroLeague kadrosu ise şöyle; Ajdin Penava, Miguel Gonzalez, Pierria Henry, Matt Janning, Ilimane Diop, Jayson Granger, Youssoupha Fall, Nik Stauskas, Tornike Shengelia, Patricio Garino, Shavon Shields, Achile Polonara, Michael Eric.