Süper Lig'de Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle zirveye adım adım yaklaşan Sarı-Lacivertliler, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Fenerbahçe, sezon başında hedefi çifte kupa olarak belirlemişti. Kanarya, ikinci kulvardaki macerasına 4. turdan başlıyor. Ersun Yanal ve öğrencileri bu akşam 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak. Teknik patron Yanal, bu karşılaşmada yedek ve genç oyunculara şans vererek son durumlarını görmek istiyor.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele A SPOR'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe ilk 11'ler

Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı Yağız, Ali Yavuz, Artun

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

Fenerbahçe'nin Tarsus İdmun Yurdu kadrosu

Altay, Abdullah, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Isla, Murat, Jailson, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Alper, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt

Ferdi Kadıoğlu kırmızı kurbanı

Genç futbolcu, beklediği kadar şans bulamadığı için mutsuz. Ersun Yanal, bu akşamki Tarsus maçında öğrencisini oynatmayı planlıyordu. Ancak Ferdi, hafta sonunda U19 Ligi’ndeki mücadelede kırmızı kart gördüğü için bu şansını kaybetti. Bu arada 20 yaşındaki orta saha oyuncununun ocak ayında kiralanma ihtimali bulunuyor. Ferdi’ye Hollanda’dan talipler olduğu, son kararı Ersun Yanal’ın vereceği öğrenildi.

Tarsus sürpriz peşinde

Uzun yıllar Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın formasını giyen Ergün Penbe’nin çalıştırdığı Tarsus ise kupada büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Rakibi gibi Sarı- Lacivertli renklere sahip olan 2. Lig ekibi, sezona iyi başlasa da ligde son 3 maçında galibiyet yüzü görmedi. Ergün Penbe ve öğrencileri, kupada turu geçerek yeni bir hava yakalamanın peşinde.

’20 yılda bir denk gelir’

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Cana Can, Fenerbahçe’yi konuk etmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Can, “Fenerbahçe karşısında haddimizi bilerek oynayacağız. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe böyle büyük maçlara alışık ve tecrübeli. Gücümüzü biliyoruz. Fenerbahçe maçını bir festival havasında değerlendiriyoruz. Böyle maçlar 15-20 yılda bir denk geliyor” ifadelerini kullandı.