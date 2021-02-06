Bir tarafta son 9 haftada 25 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, diğer tarafta 4'te 4 yaparak tekrar zirve yarışına katılan Fatih Terim'in Galatasaray'ı... İki takım da müthiş transferler yaptı, yenilendi, şampiyonluk iddiasını büyüttü. Üstelik hem geçen sezon Kadıköy'de sona eren 20 yıllık serinin hem de ara transferde yaşanan rekabetin rövanşı var... Türkiye'de nefesler tutulacak, herkes Fenerbahçe - Galatasaray derbisini konuşacak! Fenerbahçe, kaybetmezse zirvedeki yerini koruyacak, kazanırsa diğer takipçilerine de kendine yaklaşma fırsatı tanımayacak. Galatasaray galip gelmesi halinde averajla liderliğe yükselecek.

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(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

Gustavo’nun durumu belli oldu

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Hatayspor maçında sakatlanan ve dizinde ödem oluşan Luiz Gustavo'nun derbi kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Evinde 5 maçlık seri

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı Lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy’deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

Bu sezon derbi galibiyeti yok

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

Sınırdakiler

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir’i mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig’de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10’unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes’in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.