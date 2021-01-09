Fatih Karagümrük ile Konyaspor Süper Lig'de 18. hafta maçında karşılaşacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son iki haftada puan alamayan Fatih Karagümrük Kocaeli'de oynanacak maçta rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geçen haftanın en heyecanlı ve gollü geçen maçında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Konyaspor ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Karagümrük: Viviano, Biglia, Mevlüt, Borini, Ndao, Ndiaye, Fatih, Vegar, Balkovec, Campi, Bertolacci

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak ve Serkat Tokat düdük çalacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Fatih Karagümrük'te cezalı Enzo Roco Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ev sahibi takım 17 haftası geride kalan Süper Lig'de 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

8. sırada bulunan Konyaspor ise 16 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.