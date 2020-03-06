TFF 1. Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren diğer kritik maçında 3. sıradaki Adana Demirspor ile 6. durumda bulunan Fatih Karagümrük karşılaşacak. 41 puanlı Adana Demirspor ile 38 puanlı Fatih Karagümrük, bu maçı kayıpsız geçip üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Pazar günü saat 16.30’da, İstanbul Vefa Stadı’nda oynanacak maçta hakem Ramazan Keleş’in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ile Cemil Tunç yapacak. Mücadele beIN Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Ara transfer döneminde takıma kattığı oyuncularla yükselişe geçen Adana ekibi, son 10 haftada 7 galibiyet 2 beraberlikle 23 puan toplama başarısı gösterdi. Mavi-lacivertliler, ligdeki en önemli rakiplerinden Hatayspor ile geçen hafta yaptığı maçta ise berabere kalarak bir puanla yetindi. Adana Demirspor, bu hafta play-off potasındaki rakibi Fatih Karagümrük’ü yenerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Ömer Erdoğan'ın takımın başına gelmesiyle bambaşka bir görüntü ortaya koyan Fatih Karagümrük, 38 puanla 6. sırada bulunuyor. Güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapan Karagümrük, üst sıralara bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.