EuroLeague, Anadolu Efes - Zenit maçıyla başlıyor

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonu başlıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Euroleague’in birinci maç döneminde 1 Ekim 2020, Perşembe günü Rusya’nın Zenit St Petersburg takımını konuk ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 687. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 686 karşılaşmada 388 galibiyet ve 298 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,6) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 439. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 438 karşılaşmada 231 galibiyet ve 207 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg Avrupa kupalarında bugüne kadar bir kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 90-88 kazanmıştı.