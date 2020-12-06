Süper Lig'de 11. hafta maçında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisini kaybeden ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u yenerek hem moral bulmak hem de yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Ademi ve Lemos ile sarı kart cezalısı Luiz Gustavo, müsabakada forma giyemeyecek.

Denizlispor - Fenerbahçe maçı 11'leri

Denizlispor : Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse

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Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...,

Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor’u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.

Luiz Gustavo cezalı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Luiz Gustavo, ligin 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

4 futbolcu sakat

Fenerbahçe’de 4 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin’in yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Enner Valencia ile Sinan Gümüş’ün durumu ise müsabaka öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Pelkas ceza sınırında

Fenerbahçe’de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Yukatel Denizlispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Pelkas, kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy’de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de 8 isim yok

Fenerbahçe'de sakatlıklar, cezalılar ve hasta oyuncular derken, Denizlispor karşılaşması öncesi eksiklerin sayısı bir hayli artmış durumda... Cezalı Luiz Gustavo ve henüz hazır olmayan Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Lemos ve Diego Perotti, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Denizlispor 41. randevuda

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0’lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8’ini kaybetti, 4’ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe, son 8 maçın 7’sini kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7’sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020’de oynadığı maçların 7’sini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Denizli’deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli’de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe’nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı’nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli’de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi. Denizlispor, Fenerbahçe’ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.

Fenerbahçe’nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2’sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy’de yaptığı maçlardan 7-0’lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Ozan Tufan'ın büyük katkısı

Sarı-Lacivertliler'in formda isimlerinden Ozan Tufan'a, Luiz Gustavo ve Perotti'nin yokluğunda hem hücumda hem savunmada ekstra işler düşecek. Formda olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Süper Lig'de attığı son beş golün 4'üne direkt katkı verdi. Ozan bu süreçte, rakip fileleri 3 kez sallarken, 1 de gol pası verdi.

Denizlispor'da 3 sakat var

Bir an önce alt sıralardan kurtulmak için puana ihtiyacı olan Denizlispor'da, Fenerbahçe karşılaşması öncesi 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Mathieu Dossevi, Kanarya'ya karşı sahne alamayacak. Sınırda yer alan Radoslaw Murawski ise bu akşam kart görürse, Kasımpaşa deplasmanında yer alamayacak.

Rodallega gol peşinde

Ev sahibinin tecrübeli forveti Hugo Rodallega, büyük takımlara karşı normalde iyi bir performans gösteriyor. Beşiktaş'a 6, Galatasaray'a 5 ve Trabzonspor'a 4 gol atan 35 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 1 gol (6 Kasım 2016) atabildi ve iki kez de penaltı kaçırdı. Bu sezon ligde 2 golü olan Kolombiyalı oyuncu, bu şanssızlığını kırmak istiyor.