UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu altıncı maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Club Brugge, Real Madrid’i konuk edecek. Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilmesi için bu karşılaşma da çok önemli. Sarı-Kırmızılılar’ın üçüncü sıra için PSG’yi mağlup etmesi şart. Aynı zamanda Brugge’ün de puan kaybetmesi gerekiyor. Çünkü puan eşitliği halinde, iki maç da berabere bitmiş olmasına rağmen, deplasmanda daha fazla gol attığı için Brugge, ikili averajda Galatasaray’ı geçecek.

Club Brugge - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Jan Breydel'de oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Tobias Stieler'in düdük çalacağı kritik maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Club Brugge - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Deli, Kossounou, Ricca, Rits, Balanta, Vormer, Dennis, Tau, Okereke

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Varane, Mendy, Modric, Casemiro, Isco, Bale, Vinicius, Jovic

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik ile 8 puanı bulunan Real Madrid, 2. sırada yer alıyor. Belçika ekibi Club Brugge ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.