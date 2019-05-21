UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu. Eintracht Frankfurt’u eleyen Chelsea ile Valencia'yı geçen Arsenal adını finale yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde Chelsea, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt’a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanş karşılaşmasında İngiltere ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u ağırladı. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi, Chelsea’de Ruben Loftus-Cheek’in 28. dakikada ve Eintracht Frankfurt’ta Luka Jovic’in 49. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere bitti. İlk karşılaşması da 1-1 sonuçlanan eşleşmede, finale çıkacak takımı belirleyebilmek için uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde de skor değişmeyince finale çıkan takım, penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda Eintracht Frankfurt’a 4-3 üstünlük sağlayan Chelsea, adını finale yazdırarak bir diğer İngiltere ekibi Arsenal’ın rakibi oldu.

Chelsea bu maçla birlikte, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi. İngiliz takım, 2013'teki finalde Portekiz takımı Benfica'yı 2-1 yenerek kupayı evine götürmüştü.

Chelsea - Arsenal maçı ne zaman?

İki İngiliz takımı, Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

Chelsea - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mkhitaryan, Bakü'deki finale götürülmüyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs'ta Bakü'de Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'den Mkhitaryan açıklaması geldi. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi.

Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtildi.

Arsenal, UEFA'ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiğini duyurarak, "Mkhitaryan, finale giden yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

İkinci kez finalde

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci kez finale yükseldi. İngiltere temsilcisi, 2013’teki finalde Portekiz ekibi Benfica’yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal, Valencia’yı deplasmanda 4-2 yenerek finale çıktı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanşında, İspanya temsilcisi Valencia, Mestalla Stadı’nda İngiltere ekibi Arsenal’ı konuk etti.

Arsenal, 17, 69 ve 88. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 50. dakikada Alexandre Lacazette’in attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup etti. Valencia’nın golleri, 11 ve 58. dakikalarda Kevin Gameiro’dan geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 galip gelerek adını finale yazdırdı.

İkinci kez finalde

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci kez finale yükseldi. İngiltere ekibi, 2000’de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal’a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.