Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından dün bu kez kuzeyde kar engeli vardı. Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında saat 17.00’de başlayan maç devam edemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle, hakem Yaşar Kemal Uğurlu 22. dakikada maçı tatil etti. Karşılaşmanın bugün mü, yoksa ileri bir tarihte mi oynanacağıyla ilgili kararı TFF verecek. Büyük ihtimalle müsabakanın bugün 17.00’den itibaren kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Çizgilerin defalarca gözden kaybolduğu statta iki takım da eşitliği bozamadan soyunma odasına girdi.

Çaykur Rizespor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Fabricio Baiano, Erik Sabo, Alper Potuk, Fernando Boldrin, Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Zafer Görgen, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Yusuf Sarı, Umar Aminu, Yannick Bolasie

Antalyaspor: Ruud Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Andrea Poli, Fredy, Houssam Eddine Ghacha, Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fernando, Erkan Eyibil, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Enzo Crivelli, Gökdeniz Bayrakdar