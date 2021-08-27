Bundesliga’nın 3. Hafta açılış maçında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Beşiktaş ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplarındaki rakiplerinden biri olan Borussia Dortmund, zorlu mücadelede Hoffenheim ile karşı karşıya gelirken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Bundesliga keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Yeni sezona Marco Rose yönetiminde başlayan Sarı-siyahlılar, aynı zamanda takımın en büyük silahı olan Erling Haaland’ı da takım tuttu. Ligin ilk 2 haftasında Eintracht Frankfurt galibiyeti ve Freiburg yenilgisiyle başlayan Borussia Dortmund’ta, bu sezonki en büyük hedeflerden biri istikrar sağlayabilmek olacaktır. Takımdan ayrılan İngiliz oyuncu Jadon Sancho yerine PSV Eindhoven’dan Donyel Malen’I renklerine katan Dortmund, bu sezon da iddialı bir hücum hattıyla sezona devam ediyor.

Konuk ekip Hoffenheim ise geçen sezon bıraktığı yerden devam etmeye çalışan ekiplerden biri… Yaz transfer sezonunda çok ciddi transferler gerçekleştirmeyen Alman ekibinde, buna rağmen kadro kalitesi dikkat çekiyor. Hoffenheim Teknik Direktörü Sebasitan Hoeness, güçlü rakibi karşısında Munas Dabbur ve Kramaric gibi kaliteli hücumcularıyla zorlu deplasmanda puan arayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bundesliga’da 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Hoffenheim, ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi…

- Hoffenheim’in tecrübeli hücum oyuncusu Andrej Kramaric’in kariyerinde Borussia Dortmund’a karşı 7 golü bulunuyor. Daha fazla gol attığı tek takım Hertha Berlin.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Borussia Dortmund kazanır" oldu! %33'lük ev sahibi ekibin Hoffenheim karşısında galibiyete uzanacağını düşünüyor... %5'lik kesim ise "2.5 Üst" tercihini kuponlarına eklemiş