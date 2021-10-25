Sergen Yalçın'lı Beşiktaş , Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Terim'li Galatasaray ’ı konuk ediyor. Geride kalan 9 haftada 2 takım da 5'er galibiyet ile 2'şer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, formsuz ve kötü geçen son dönemi Galatasaray galibiyetiyle sonlandırarak çıkışa geçmek hedefinde. Cim Bom, ligde peş peşe 3 galibiyet aldı, son olarak Moskova’dan da zaferle dönmeyi bildi. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Nefes kesecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Vodafone Park'ta üstünlük Beşiktaş'ta

Beşiktaş iç saha maçlarında Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada Galatasaray'a kaybetmeyen siyah beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk Galatasaray derbisinde rakibiyle 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı.

Beşiktaş ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park Stadı olmak üzere 3 farklı statta, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu 23 iç saha maçının 11'ni kazanıp 8'inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. Siyah Beyazlılar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 0-2'lik skorla aldı.

Sergen Yalçın tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı

Beşiktaş'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı. Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da Marcao dönüyor

Galatasaray’da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek. Süper Lig’in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao’ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

Fatih Terim'in 68. derbisi

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 67 derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 67 müsabaka oynadı. Sarı Kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 34 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 34 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 13'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 7. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı. Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.