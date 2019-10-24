Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki takımda derbi mücadelesini kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Beşiktaş'a önemli sakatlar var. Galatasaray da ise en çok merak edilen konu Falcao'nun oynayıp oynamayacağı...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

N’Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby’nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor.

Falcao belirsiz...

Galatasaray'da ise Radamel Falcaonun sakatlığı bulunuyor. Takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kolombiyalı golcünün maça yetişmesi zor görünüyor. Sakatlığı tamamen geçen Lemina ise oynayabilecek seviyeye geldi.