Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Bjk Fb maç kaç kaç?

Süper Lig'de 36. haftanın maçı Vodafone Park'ta oynanıyor Beşiktaş ile Fenerbahçe , 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Kara Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak

Batshuayi krallık iddiasını sürdürme peşinde

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 30 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, bugün Fenerbahçe karşısında gollerine devam edip, hem takımına Vodafone Park’ta 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında iddiasını son haftalara taşımayı amaçlıyor.

Avrupa için tek hedef zafer

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael’i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş’ın tek düşüncesi, Fenerbahçe’yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan Siyah-Beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kara Kartal için bir diğer ihtimal de Trabzonspor ’un Türkiye Kupası’nı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş’ın kafasında kazanmaktan başka bir seçenek yer almıyor.

Sistemden vazgeçmiyor

Beşiktaş’a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor. Vida ve Montero’nun yokluğunda, stoperde Necip yerine Umut Meraş’a görev vermeyi düşünen Fransız teknik adam, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı’dan da vazgeçmeyecek ve defansı Welinton- Serdar-Umut olarak sahaya sürmeyi planlıyor. Ismael, ilk derbisini kazanıp hem seri yakalamayı hem de Avrupa umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Gözler Serdar Dursun'da

Çıktığı son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Serdar Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi. Yıldız golcü, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor. 30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.

Ceza sınırında 4 oyuncu

Kanarya'da 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı- Lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Seriye devam etmek istiyorlar

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçında galip geldi. Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak isteyen Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bu yönde sürdürdü.



